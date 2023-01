Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au fost concurenții care s-au bucurat de imunitate in ediția din aceasta seara a competiției America Express. Chef Scarlatescu și iubita lui au profitat de ocazie și au transformat experiența intr-o frumoasa escapada romantica, in timp ce adversarii lor se luptau…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul dintre cuplurile preferate ale fanilor America Express. Deși sunt impreuna de un an de zile și ceva, dupa cum a spus chiar juratul de la Chefi la Cuțite, cei doi nu ar fi vorbit despre mariaj, pana acum. Cu toate acestea, un alt concurent pare sa-i…

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- Catalin Scarlatescu este un nume cunoscut in lumea culinara din Romania. El face parte din echipa celebrei emisiuni de televiziune Chefi la Cuțite, acolo unde telespectatorii s-l-au putut vedea in acțiune. Acum, cheful a decis sa-și deschida propriul restaurant, un proiect de suflet pentru el.

- Au ieșit scantei in aceasta seara, in episodul cu numarul 38 al sezonului 10 Chefi la cuțite, din data de 28 noiembrie 2022, au ieșit ”scantei” intre Scarlatescu și Dumitrescu! Ce replici „acide” și-au aruncat cei doi chefi și de la ce a pornit totul.

- Pentru una dintre vedetele de top ale postului de televiziune Antena 1, burlacia ramane o carte de vizita greu de egalat. La cei 50 de ani ai sai, impliniți in vara, Catalin Scarlatescu de la „Chefi la cuțite” tot nu se grabește la insuratoare: „Nu știu daca la noi e cazul de nunta. Momentan nu […]…

- Chef Sorin Bontea a dat din nou ochii cu chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu, dupa discuția aprinsa pe care au avut-o in ediția 28 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 2 noiembrie 2022.

- Spiritele s-au incins in bucararia Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au acaparat toata atenția telespectatorilor cu o cearta de proporții uriașe in ediția 28 din sezonul 10 al show-ului culinar, de pe 2 noiembrie 2022.