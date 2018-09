Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a mai spus ca edilul nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar ca nu este vina partidului, si ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, chemata ca martor de procurorii militari sa dea detalii in legatura cu afirmațiile sale publice legate de represiunile jandarmeriei in 10 august, a reluat ceea ce spus, inclusiv in ședința conducerii PSD, cand a cetut demiterea ministrului de Interne, Carmen…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa-i retraga sprijinul politic viceprimarului Aurelian Badulescu pentru atitudine "total nepotrivita" cu functia detinuta. "USR Bucuresti ii cere Gabrielei Firea sa-i retraga sprijinul politic viceprimarului Aurelian Badulescu pentru…