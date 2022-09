Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Oprisan renunța la colaborarea cu postul Antena 1 și se reorienteaza catre radio. Acesta va prezenta matinalul de la Kiss FM impreuna cu Ciprian Dinu. Timp de zece ani, Oprisan a facut parte din echipa Neatza cu Razvan si Dani de la Antena 1. A debutat in presa in urma cu 30 de ani, […] The…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru orice reducere suplimentara a fluxurilor de gaze din Rusia, care a fost cel mai mare furnizor al blocului de 27 de natiuni inainte de a invada vecina sa Ucraina, in februarie, iar comertul a fost perturbat. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat saptamana trecuta…

- “Este foarte important ca initiativa de export cereale sa dea rezultate. De la inceputul implementarii sale, un total de 16 nave cu cereale pentru sapte tari de pe trei continente au parasit porturile ucrainene. Acestea sunt Europa, Asia, Africa. La bord se aflau aproape o jumatate de milion de tone…

- Mercedes-Benz a declarat ca acordul a marcat urmatoarea etapa in directia obiectivului sau de a atinge o capacitate de productie a bateriilor de peste 200 de gigawati ora (GWh), in opt locuri de productie la nivel mondial, pana la sfarsitul deceniului. Fabrica, anuntata vineri de Contemporary Amperex…

- Baldwin a facut declaratia in Nigeria, unde a avut intalniri cu oficiali de la cel mai mare producator de petrol din Africa, in aceasta saptamana. Acolo i s-a spus ca Nigeria imbunatateste securitatea in Delta Nigerului si intentioneaza sa redeschida conducta Trans Niger, dupa luna august, ceea ce va…

- Honor a tinut un eveniment in China, unde a prezentat cateva produse noi, printre care si o tableta Honor Pad 8. E cunoscuta si ca Honor Tablet 8 in unele parti din Asia si aduce un ecran generos de 12 inch. Procesorul e un Qualcomm Snapdagragon 680, un CPU 4G vazut si pe Honor X8 sau Huawei Nova 9…