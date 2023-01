Catalin Maruța, prima apariție dupa operația la picior Catalin Maruța a bifat ieri prima apariție la tv dupa operația la picior pe care a suferit-o in urma cu aproximativ doua saptamani. Omul de televiziune a fost supus unei operații de ligamente incrucișate și a avut nevoie de concediu. In acest timp, Adela Popescu a fost cea care i-a ținut locul și a prezentat emisiunea „La Maruța” de pe Pro TV. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de La Maruta (@lamaruta_protv) Deși nu s-a recuperat inca complet, Maruța a revenit de ieri in platoul emisiunii care ii poarta numele. In…