Catalin Maruța are COVID-19. Se oprește emisiunea de la Pro TV? Catalin Maruța completeaza lista persoanelor publice care au fost infectate cu coronavirus. Prezentatorul de la Pro TV urmeaza sa stea acasa, in izolarem, doua saptamani, fapt ce i-a facut pe mulți sa se intrebe ce se va intampla cu emisiunea lui zilnica, La Maruța, de la Pro TV. „Ce vreme frumoasa, numai buna de vacanța, mai ales ca saptamana viitoare este și vacanța copiilor. Asta este, chiar o sa avem o vacanța impreuna, in perioada asta vrand, nevrand. Asta e!”, a transmis Maruța intr-o postare de pe pagina sa de socializare.…