Jean de la Craiova și Cătălin Măruță au pus punct glumelor despre asemănarea dintre fiul Andrei și artist: „Terminați cu prostiile astea” Jean de la Craiova și Catalin Maruța au pus stop glumelor despre asemanarea dintre fiul Andrei și cantareț. Mulți au observat ca David ar semana cu Jean de la Craiova, iar discuțiile pe aceasta tema n-au intarziat sa apara.Glumele pe Internet despre asemanarea dintre David Maruța și Jean de la Craiova continua de ani buni, mai ales ca internauții au inceput sa modifice diverse fotografii cu cei doi, apoi le-au postat pe rețelele de socializare. Mulți au spus ca fiul Andrei și al lui Catalin Maruța seamana extraordinar de mult cu Jean de la Craiova. Chiar daca la inceput toata lumea s-a amuzat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

