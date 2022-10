De 15 ani de prezența in casele telespectatorilor, Catalin Maruța a reușit performanța de a fi cea mai longeviva gazda la carma unei emisiuni day time din Romania. Popularul prezentator al Pro TV, Maruța (44 ani), a carui noua emisiune, ”La Maruța” (ce a debutat in urma cu cinci ani dupa alți zece in care a prezentat ”Happy Hour”), este la aniversare, a facut un anunț emoționant! ”Implinim 15 ani, live, zi de zi! 15 ani in care am incercat sa radem cu cei de acasa, am mai și plans, am trait impreuna cele mai importante momente din Romania, am dansat, am cantat și nu cu oricine: ci cu absolut toata…