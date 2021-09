Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta este continuata de DNA Constanta. Petre Neacsa, director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si Daniel Manole, fostul director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM , solicita sa fie pusi in libertate Cererile vor fi analizate…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a inregistrat pana la aceasta data recordul absolut la absorbtia fondurilor europene nerambursabile, care a ajuns la 623 de milioane de euro, cu 22% mai mult decat in perioada similara din 2020 si dublu fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul de resort,…

- Judecatorii Iulia Cezara Suciu si Damian Mitea, de la Curtea de Apel Constanta, au decis azi ca Petre Neacsa, director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, sa fie scos din arestul preventiv El va fi pus in libertate si plasat in arest la domiciliu Decizia…

- Petre Neacsa, director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, afla azi daca va fi pus in libertate Petre Neacsa a fost arestat zilele trecute, pentru luare de mita, de Tribunalul Constanta.Nemultumit, Petre Neacsa a formulat o contestatie, aceasta urmand sa…

- Patru spitale din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) organizeaza concursuri pentru funcții de manager. „Din partea mea pot promite un concurs pe bune și sprijin din partea ministerului in derularea de proiecte de investiții și modernizare. Și nu luați promisiunea drept…

- Ministrul USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, schimba conducerile entitaților de sub tutela ministerului mai ceva ca pe camași, adica fara respectarea prevederilor legale, cum este cazul Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier (ISCTR). Haos controlat de secretarul…

- Pe zi ce trece, se demonstreaza ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este o palarie prea mare pentru deputatul USR Catalin Drula, dar mai ales ca ministerul este sat fara stapan unde fiecare face ce vrea iar respectarea legilor este doar un moft. Lege pentru voi, nu și pentru noi… cei de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca, deocamdata, nu ia in calcul o candidatura la presedintia USR PLUS. La finalul unei discutii la grupul parlamentar al USR PLUS, Drula a sustinut ca a discutat doar despre ministerul pe care il coordoneaza, respectiv despre activitatea si stadiul…