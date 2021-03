Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Costel Barbu, lauda masurile luate de Guvernul Orban in 2020, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta susține ca masurile pentru susținerea economiei și-au dovedit eficiența, asa cum arata și datele furnizate de Eurostat. „#Eurostat recunoaște ca Romania a avut, in…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat joi ca CNAIR a reziliat contractul cu constructorul tronsonului Chețani – Campia Turzii din Autostrada A3. Potrivit acestuia, progresul in ultimele 5 luni a fost de 1 %. „Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat, joi seara la Digi24, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti – Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005, relateaza news.ro. Ministrul…

- Exista transmitere comunitara cu tulpina britanica de coronavirus. Doua persoane care locuiesc in județul Cluj au fost depistate cu noua tulpina și nu au legatura intre ele. De asemenea, niciuna dintre persoanele depistat pozitiv nu a calatorit in Regatul Unit al Marii Britanii. Unul din pacienți are…

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe Joe Biden și Kamala Harris, care au depus azi juramantul ca președinte și vicepreședinte al SUA. „Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam și sa aprofundam parteneriatul strategic…