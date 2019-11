APIA: Final de Campanie a platilor in avans pentru anul de cerere 2019

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca la data de 29.11.2019 a finalizat Campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus cerereaunica de plata in Campania 2019.Prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 a… [citeste mai departe]