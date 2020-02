Catalin Botezatu sustine ca duritatea este nejustificata, chiar daca exista unele "motive" care ar crește tensiunea dintre parțile implicate in conflict.

Daniela Crudu, batuta de iubitul croat. Ce s-a intamplat, de fapt, in noaptea incidentului: filmul complet al evenimentelor

"Nu mi-a venit sa cred cand am auzit! Nu sunt de acord niciodata cu astfel de violențe și mai ales ca barbat sa dai intr-o femeie, indiferent cand te mult te aduce ea in stare sa faci acest lucru, nu are nici macar o justificare! Duritatea este inexplicabila in astfel de cazuri", a declarat Catalin Botezatu.