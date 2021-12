Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu și-a serbat, sambata, ziua de naștere, la restaurantul Kayo din Herastrau, in compania mai multor vedete, printre care s-a numarat și Oana Roman, informeaza gandul.ro. Potrivit unor surse din Poliție, echipele de control au ajuns la intrarea in local in jurul orei 21.15. Conform…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mama unei fetițe in urma cu doar cateva zile. Artista a facut primele declarații dupa ce a fost externata din spital. Astazi, vedeta iși aniverseaza ziua de naștere. ,,Chiar daca nu am stat prea mult timp in spital, era ca și cum nu imi mai vazusem casa…

- Actorul Alec Baldwin, in varsta de 63 de ani, a facut primele declarații dupa ce astazi a impușcat doi oameni pe platourile de filmare. Din nefericire, directorul de imagine al filmului „Rust”, Hutchins, in varsta de 42 de ani, a murit. Alex Baldwin a marturisit ca are inima franta. Iata ce a mai spus…

- Valentina Pelinel a ingrijorat publicul dupa ce a fost surprinsa in carje cu puțin timp in urma. Acum, soția lui Cristi Borcea dezvaluie ce i s-a intamplat, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata primele declarații ale vedetei!

- Demisia guvernului Cițu a generat o noua criza politica, dupa cea generata de USR PLUS, ieșind de la guvernare. La cateva ore de la votul moțiunii, cum era de așteptat, președintele Klaus Iohannis a ieșit astazi intr-o conferința de presa, anunțandu-și intențiile pentru zilele urmatoare. In discursul…

- Ieri a fost zi mare pentru Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Vedeta a facut cea de-a doua petrecere de botez pentru fiul ei, de data aceasta pentru prietenii din București. Totul a ieșit perfect, iar astazi vedeta mai are un motiv de bucurie: iși sarbatorește ziua de naștere.

- Simona Halep face primele declarații dupa ce miercuri ea impreuna cu Toni Iuruc au spus DA in fața ofițerului de stare civila. Imediat a urmat o petrecere cu 300 de invitați intr-un restaurant de fițe din Constanța, iar tenismena a stat toata noaptea pe ringul de dans.