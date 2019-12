Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Teofan L-a rugat pe Dumnezeu in prima zi de Craciun sa daruiasca oamenilor „o farama din aceasta sensibilitate dumnezeiasca pentru durerea celui de langa noi, pentru suferința lui” potrivit basiluca.roMitropolitul Moldovei si Bucovinei a explicat in timpul predicii rostite la…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers, miercuri, cu sotia sa, Carmen, la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu, potrivit News.ro.Cei au mers pe jos pana in Piata Mare, unde se afla biserica la care participa, in fiecare an, la slujba de Craciun. "Va doresc tuturor Craciun fericit si Sarbatori…

- Custodele Coroanei Romane, Principesa Margareta, a transmis un mesaj de sarbatori, in care indeamna romanii sa nu uite ca "Marea Unire si razboiul au fost obtinute cu mare suferinta, cu sacrificiu pers...

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane ne indeamna, in mesajul de Craciun, sa fim alaturi de cei care nu mai au pe nimeni pe lume. “In aceste zile, fiecare dintre noi se gaseste alaturi de familie si de prieteni. Va indemn sa va indreptati inima si gandul catre extraordinarul exemplu de…

- Elevii unui liceu din Banat au realizat sute de decoratiuni de Craciun pe care le comercializeaza ca sa obtina banii de care un coleg al lor are mare nevoie pentru tratament. In urma unui targ organizat marti, elevii au reusit sa adune peste 7.000 de euro.

- Viața ei nu este deloc ușoara. La zece ani, varsta la care alți copii sunt cu gandul numai la joaca, ea se lupta pentru fiecare zi. Cu ajutorul unui cadou incredibil primit de la „tribul” ei, a reușit sa faca primii ei pași.

- Luiza Radulescu Pintilie „Dumnezeu mi-a deschis calea! Dumnezeu mi-a trimis mii de oameni extraordinari, care m-au ajutat sa-mi permit tratamentul, s-au rugat si au crezut in sansa mea! (…) Multumesc pentru acest Craciun minunat alaturi de copiii mei si acum mai mult ca niciodata am speranta ca nu va…