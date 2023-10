Câtă făină se pune la clătite, de fapt. Secretul gospodinelor adevărate ca să nu se lipească Pe cat de ușor par de preparat clatitele, pe atat de multe batai de cap pot da gospodinelor care nu cunosc intocmai cantitatea de faina necesara compoziției. Și, pentru ca in momentul realizarii acestora foarte multe gospodine intampina dificultați, fie se lipsesc sau fie nu ies suficient de pufoase, pentru a preveni astfel de incidente trebuie sa avem grija la cantitatea de faina folosita. Iata cata faina se pune la clatite, de fapt! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

