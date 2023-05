Cât și unde lași bacșiș. România vs. restul lumii Ce bacșiș trebuie sa lași in fiecare țara din lume? Raspunsul poate varia foarte mult in funcție de țara și de tipul de serviciu pe care il alegi. In unele țari, bacșișul este parte integranta a serviciilor. Indiferent daca iei o cafea, comanzi livrare de mancare sau stai la un hotel, bacșișul trebuie inclus in cheltuielile estimate. In alte țari, bacșișul nu este incurajat și poate fi chiar ofensator, scrie visualcapitalist.com , care a publicat mai multe harți detaliate ale bacșișurilor din intreaga lume. Bacșișul de la restaurant Indiferent de destinația aleasa, explorarea bucatariei locale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

