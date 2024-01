Cât poate să coste o singură cireașă la tarabă în ianuarie Au aparut cireșele pe tarabele din București, in plina iarna. Arata bine, sunt delicioase și se și vand, chiar daca la un preț piperat, mai ales ca sunt aduse de peste mari și țari. Nu vorbim, insa, de kilograme, ci mai mult de suta de grame, pentru ca atat iși permit in general clienții. Și nici nu-i de mirare, daca ne gandim ca o cireașa ajunge sa coste undeva la 3 lei. Daca va intrebați unde s-au copt cireșele, ei bine, in niciun caz in Romania. Ele sunt aduse de peste tot, de la Africa de Sud, Chile, pana la Grecia, Turcia sau Spania. Pe tarabe prețul ajunge și la 250 lei/kg, potrivit Observator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

