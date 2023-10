Cât oțet se pune la murături ​​​​​​​Muraturile ne ajuta sa conservam peste iarna atat legumele, cat și fructele, deși in cazul ultimelor mai puțina lume le folosește. Cantitatea potrivita de oțet și de sare face ca pe timpul anotimpului rece sau spre primavara sa ne bucuram de conser Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Oltenia (CAO) a scos la licitatie un contract pentru lucrari de refacere a strazilor pe care executa lucrari la reteaua de apa si canalizare. Este vorba despre un acord-cadru pe doi ani, pe care compania este dispusa sa plateasca pana la 10 milioane de lei, fara TVA (aproximativ 2.020.000…

- Mierea de albine obținuta in Salaj este mai puțina in acest an, dar nu cantitatea și calitatea reprezinta o problema, ci desfacerea. Salajul ramane un important producator și furnizor de produse apicole, dar vanzarile la export au scazut mult in ultima perioada, ne-a declarat apicultorul Cosmin Meseșan,…

- Odata cu explozia de la stația GPL din Crevedia, iese la iveala adevarata amploare a problemelor din industria recipientelor sub presiune, in special pe piața de GPL și altor gaze periculoase. Garda de Mediu Constanta a anuntat ca nu a permis intrarea in tara a peste 1.100 de butelii incarcate cu gaze…

- Astazi este acea zi in care venim sfaturi utile, pentru doamne gospodine! Da, este acel moment in care-ți aducem aminte ca e timpul pentru pregatirea de muraturi. Dar, se pare ca din graba, le ai cam sarate. Așa ca, venind in intampinare, iți spunem cum salvezi muraturile prea sarate, de fapt, toate…

- Oficiul National pentru Achizitii Centralizate anunta pe SEAP licitatie in vederea achizitionarii de corpuri de iluminat si surse separate de lumina pentru interior, in valoare totala estimata de 15.240.936 euro, pentru 392 de beneficiari, scrie Agerpres.“Obiectivul ONAC este ca, prin intermediul achizitiei…

- Calatoria noastra in universul cafelei nu poate fi completa fara a descoperi fascinanta lume a espressorului de cafea. O piesa de tehnologie ingenioasa, espressorul a reușit sa transforme simpla cafea intr-o experiența senzoriala complexa, oferindu-ne bucuria de a savura arome și gusturi rafinate chiar…

- MANCARE… A inceput Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Sfintei Marii sau al Santamariei, perioada in care credincioșii ortodocși se pregatesc pentru sarbatoarea din data de 15 august. InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu informații despre numericul de aditivi alimentari, cantitatea…

- Continue reading Cum se fura lemnul din padurile Clujului: un transport de lemne verificat de polițiști s-a dovedit mai mare cu aproape 12 metri patrați decat cantitatea trecuta in acte, in valoare de o mie de euro, camionul a fost confiscat at Info real.