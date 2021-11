Cât este îndemnizația de handicap în România și cel fel de persoane sunt eligibile Persoanele cu handcap au dreptul la asistența socala, servicii sociale și evdent, indemnizații oferite de statul roman. Cat este indemnizația de handicap in Romania și cel fel de persoane sunt eligibile? Potrivit economica.net , drepturile de care beneficiaza adultii cu handicap sunt urmatoarele: indemnizatie lunara, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei difera in functie de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu); buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia difera, de asemenea, in functie de gradul de handicap. Cat este indemnizația de handicap in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

