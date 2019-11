Cat de reale sunt reducerile de Black Friday? Cum raspunde Iulian Stanciu, CEO eMAG

Stiri pe aceeasi tema

- eMag estimeaza ca va face vanzari de jumatate de mld. de lei, de Black Friday. Vedeta: un bolid Ferrari, cu o reducere de 45.000 de euro Reprezentantii eMag estimeaza vanzari de peste 500 de milioane de lei, cu ocazia Black Friday din acest an, eveniment de shopping programat sa aiba loc pe data de…

- Retailerul roman de electronice Flanco, deținut de catre omul de afaceri Iulian Stanciu, va demara promoțiile de Black Friday vineri, 25 octombrie, reducerile urmand sa aiba loc pana in data de 23 noiembrie. Acestea marcheaza și implinirea a 25 de ani pentru companie. Peste 750.000 de produse urmeaza…

- Ultimele zile ale lunii octombrie marcheaza inceperea perioadei de cumparaturi „Black Friday”, eveniment care in Romania a pierdut, de cele mai multe ori, dimensiunea unei zile, fiecare comerciant stabilindu-și propria perioada de reduceri, potrivit Mediafax.De popularitatea evenimentului,…

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

