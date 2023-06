Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada creștinii ordocși se pregatesc de marea sarbatoare creștina a Sfinților Petru și Pavel, postul incepand din data de 11 iunie și va ține pana pe data de 29 ale lunii, in Joia Sfinților. Asta inseamna ca mulți aleg in aceasta perioada postul negru. Dar, conform experților in nutriție,…

- Luni, 12 iunie, a inceput postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar mulți credincioși se bazeaza pe rețetele pentru preparate de post in aceasta perioada.Rețeta de crispy de post este delicioasa și ușor de preparat. E nevoie de doar cateva ingrediente, care de cele mai multe sunt prezente in orice…

- Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri de iele Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri…

- Veniturile romanilor au crescut cu aproximativ 14% in 2022 fata de anul 2021, insa in mod deloc surprinzator si cheltuielile au crescut. Din bugetul total, o familie din Romania a cheltuit, aproximativ 80%, in fiecare luna.In anul 2022 veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost aproape 6500…

- Romanii incearca sa manance sanatos. Apeleaza la legume și fructe, pește, in ideea de a avea o viața sanatoasa. Acum s-a aflat care este alimentul considerat sanatos, dar care este foarte periculos, de fapt. Este alerta data de un specialist, in contextul in care este consumat de milioane de romani.…

- Unul dintre cele competitive și aglomerate domenii din mediul online este cel al industriei de frumusețe, care pare ca a prins un avant extraordinar in ultimii ani. Mediul online pare chiar supra-saturat de clinici de estetica medicala, epilare definitiva și de tratamente dermatologice și corporale.…

- Perioada sarbatorilor este una in care exista tendința de exagerare cu consumul de alimente, dar și de bauturi alcoolice. Astfel, organismul se incarca cu numeroase toxine și nu poate sa le metabolizeze și sa le elimine in mod eficient de unul singur.

- Parintele Vasile Ioana explica pana la ce ora trebuie ținut postul in Vinerea Mare, dar și ce e complet interzis pentru credincioși. "Cine poate și e sanatos sa nu manance nimic pana apune soarele, nici apa, nimic. Apune soarele, aghiasma, 3 guri de aghiasma mare anafura și atat. Cine are puterea și…