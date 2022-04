Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Gigi Becali! Fiica cea mare a afaceristului, Teodora, este insarcinata pentru a doua oara. Marele anunț a fost facut de Gigi Becali, chiar de Paște. Latifundiarul din Pipera radiaza de fericire ca fiica lui il va face bunic pentru a doua oara la varsta de 63 de ani.

- Patronul FCSB ramane cu un vis neindeplinit: FCSB, locul 1 de Paste. Pentru ca CFR a invins la Voluntari, duminica seara, si si-a asigurat pozitia de lider. Asadar, latifundiarul din Pipera se consoleaza cu alte realizari, cele spirituale.

- Gigi Becali (63 de ani) susține ca in cele 40 de zile din Postul Paștelui a slabit șase kilograme. Gigi Becali spune ca a respectat cu sfințenie Postul, perioada in care a mancat doar paine cu gem și compot. Finanțatorul celor de la FCSB ar fi slabit șase kilograme datorita acestui regim alimentar.…

- Carnea de miel, laptele si ouale se numara printre alimentele care s-au scumpit in ultima perioada, crescand astfel costurile cu masa de Paste. In magazine, carnea de miel se vinde in unele zone si cu 50 de lei pe kilogram, cu 35% mai mult fata de anul trecut. Crescatorii de oi au precizat ca au marit…

- Perioada postului de Paște pare uneori interminabila, iar cei care il țin sunt uneori in pana de idei. De aceea, le venim in ajutor cu o rețeta simpla de pate de soia facut in casa, care o sa va scoata din monotonia preparatelor clasice.

- Robert Nița a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022 din cauza problemelor medicale. A revenit in Romania, iar pentru Pro X a facut cateva dezvaluiri despre intreaga experiența traita in Republica Dominicana. „Cu siguranța, este cea mai frumoasa și intensa experiența din viața mea. In același timp,…

- Catalin Scarlatescu ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme, iar sanatatea lui a fost pusa in pericol, așa ca, juratul de la „Chefi fara limite” a luat o decizie importanta. Cu dieta minune a reușit sa scape de peste 50 de kilograme.„Am zis ca vreau sa fac o schimbare. Dar cred ca erau si toate date…

- Amalia Nastase, in varsta de 44 de ani, a anunțat recent ca va urma o noua dieta, dupa ce s-a ingrașat 15 kilograme. Acum, Amalia a povestit ca rezultatele au inceput deja sa se simta și pana acum a scapat de 3 kg. „M-am ingrașat ca fiecare, na, nu m-am ingrașat 15 kilograme in 2 saptamani. M-am ingrașat…