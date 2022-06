Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Dani Mocanu este intr-o relație a luat cu asalt pe toata lumea! Ei bine insa, abia acum s-a aflat ca, de fapt, iubita lui este Sibel, fosta soție a lui Alin, un tiktoker celebru care a intrat de multe ori in atenția tuturor și cu care are și o fiica. Manelistul și acesta sunt acum intr-un…

- Este mare sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu. Fiica lui, Anais, a implinit astazi 4 ani, iar manelistul a dat mare petrecere pentru cea mai importanta persoana din viața lui. La marele eveniment sunt prezenți zeci de invitați, iar petrecerea este in toi. Va prezentam imagini exclusive chiar din…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a devenit tata pentru a doua oara dupa ce sotia lui, Cherry Seaborn, a nascut o fetita, care este cea de a doua fiica a cuplului, informeaza Reuters.Artistul britanic a publicat joi pe reteaua de socializare Instagram o fotografie ce prezinta o pereche de sosete pentru…

- Viorel Ognean și Levana, fiica sa de 17 ani, concureaza in Campionatul Național de Vehicule Istorice! Viorel Ognean, directorul celei mai tari companii de produse de panificație din Danemarca, și fiica sa, Levana, traiesc la maxim fiecare etapa din Campionatul Național de Vehicule Istorice. Și asta…

- Isabel, fiica in varsta de 10 ani a fostei „bebelușe” Oana Ionița, a urcat pe scena de la „Romanii au talent”, in ultima zi de preselecții a show-ului de la PRO TV. Fetița a reușit sa-i impresioneze pe cei patru jurați, iar Andi Moisescu a fost cea care a recunoscut-o pe aceasta. In ediția de vineri,…

- Rochia este un articol vestimentar extrem de popular pentru genul feminin. Astfel, exista rochii potrivite pentru toate varstele, care pot fi purtate in funcție de eveniment. In zilele noastre, sunt raspandite modelele de rochii mama-fiica, perfecte pentru toate ocaziile.Pentru ca nu poate fi nimic…

- Un bebeluș de trei luni a murit sambata in blocul lovit de rachete rusești in Odesa. Mama și bunica ei au fost ucise și ele in atacul in care au murit 8 oameni și 18 au fost raniți, relateaza site-ul saptamanalului ucrainean Novoe Vremya . Printre victimele atacului rus cu racheta din 23 aprilie asupra…

- Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, a anunțat ca i-a schimbat numele fiului ei. Vedeta, in varsta de 24 de ani, nu a anunțat inca noul nume pe care l-a ales pentru baiețelul ei și al lui Travis Scott. Inițial, Kylie Jenner și Travis Scott au ales numele Wolf, tradus in romana ca Lup, insa acum s-au…