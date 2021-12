Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu a murit la varsta de 84 de ani, dupa ce in ultima perioada a fost internat de mai multe ori in spital, din cauza problemelor de sanatate. Acesta s-a stins din viața din cauza unei pneumonii. In ultimii ani, interpretul de muzica populara s-a retras de pe scena și s-a mutat impreuna…

- Dani Oțil a vorbit astazi despre mai multe subiecte care il framanta, iar evident, subiectul copilului este omniprezent in viața sa, dar și in emisiune. Dani Oțil și-a uimit colegii la Neatza Simpaticul matinal a dat detalii, in stilul sau, despre ceea ce se intampla in viața sa in prezent, vorbind…

- Astazi se implinesc doi ani de cand Mihai Constantinescu s-a stins din viața. Soția artistului a facut marturisiri, in lacrimi, la Antena Stars despre perioada grea din viața ei. Rudele și apropiații au organizat parastasul de doi ani și au fost alaturi alaturi de Simona Constantinescu.

- Bucurie mare astazi in familia actorului Denis Ștefan și a soției sale, Cristina. Astazi fiica lor cea mica a implinit o luna de la naștere, motiv pentru care vedeta a publicat o fotografie emoționanta cu cele doua fetițe.

- De cand a devenit mama, viața ei s-a schimbat complet. Lavinia Parva a postat o fotografie cu fiul ei și al lui Ștefan Banica, lucru pe care obișnuiește sa-l faca destul de rar. Artista a explicat ce simte de cand a venit pe lume micuțul Alexandru. Cand vine vorba despre baiețelul sau, Lavinia Parva…

- Ramona Manole a aflat de moartea lui Petrica Cercel și e distrusa de durere. Cantareața și manelistul se cunoșteau de mult timp și au fost impreuna la o mulțime de evenimente. Astazi ea a publicat o fotografie emoționanta, dupa decesul tatalui lui Ionuț Cercel.

- Betty Salam a postat un mesaj emoționant in memoria mamei sale, Fanica. Soția lui Florin Salam s-a stins din viața pe 12 aprilie 2009, iar pe 11 septembrie ar fi implinit varsta de 39 de ani. Mama lui Betty Salam se infectase cu virusul hepatitei C, iar ciroza o macina pe interior. Acesta avea nevoie…

- Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la finalul sezonului. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele. Dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai…