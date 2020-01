Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o greseala mare facuta de social-democrati a fost lipsa, la nivel central, a unor analize dupa alegeri, el dand asigurari ca acest lucru nu se va mai intampla anul acesta. "In urma multor discutii cu secretarul general, noi am hotarat, sub…

- Mecanicii auto spun ca inainte de a porni masina, iarna, trebuie sa dam mai intai zapada jos, ca sa nu cada pe luneta sau sa nu fie purtata de vant pe alte masini sau pe carosabil. Ce greșeala pot sa evite șoferii in sezonul de iarna cand vor sa porneasca mașina Incepand de astazi ne […] The post Greșeala…

- Nu conteaza ca aveți in portbagaj trusa medicala și extinctorul de incendiu care sunt obligatorii, tot ricați sa luați amenda! Nici nu v-ați fi gandit la o asemenea situație Par niște obiecte banale și te incurca prin portbagaj pentru ca vrei sa-ți instalezi subwooferul acela uriaș. Trusa,…

- Chiar daca ai in portbagaj trusa medicala și extinctorul de incendiu care sunt obligatorii, tot riști sa iei amenda in anumite condiții. Este o situație penibila. mulți șoferi pot sa ajunga in aceasta situație pentru ca acele obiecte sunt ultimele la care te gandești. Avertisment pentru șoferi Marea…

- Legislația romaneasca are zero toleranța privind consumul de alcool la volan. Orice conducator auto care conduce un autoturism dupa ce a consumat bauturi alcoolice va fi pedepsit conform legii. Alcoolul afecteaza reactiile, incetineste reflexele, dimuneaza coordonarea motrica si il face pe sofer sa…

- CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Cauciucurile la mana a doua nu sunt o varianta sub nicio forma. Pentru ca, potrivit legii, pot sa merg cu cauciucul pana cand adancimea canalului este de 1,6 mm. Sub aceasta valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adancimea. Cauciucul…

- Majoritatea accidentelor rutiere au ca factor consumul de bauturi alcoolice, fiind reguli pe care șoferii romani uneori le ignora. Cei care se urca la volan dupa ce au consumat alcool trebuie sa știe ca in Romania, legislația interzice categoric un asemenea obicei. Asemenea greșeli sunt in mod clar…

- Șoferii dependenți de alcool ar putea sa ramana fara permis la solicitarea medicilor. Zeci de astfel de persoane s-au trezit deja cu permisele suspendate. In topul afecțiunilor pentru care medicii au solicitat Poliției Rutiere sa suspende dreptul de a conduce se afla etilismul cronic. Zeci de permise…