Cu cateva decenii in urma, cancerul de col uterin era unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate la femei. Datorita utilizarii crescute a testelor Papanicolau, putem acum sa depistam acest tip de cancer in stadiile sale precanceroase și sa luam masuri imediate. Un test Papanicolau este un proces incredibil de ușor și nedureros in care pacientei ii sunt recoltate celule de pe colul uterin și se realizeaza de cele mai multe ori in timpul examenului pelvian regulat. Celulele din colul uterin prelevate sunt verificate daca exista modificari anormale care pot fi un precursor al cancerului.…