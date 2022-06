Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai duri critici ai lui Putin din Rusia si Occident s-au intalnit vineri la Vilnius (Lituania) pentru un summit de criza. La trei luni de la inceputul razboiului din Ucraina, actuali si fosti politicieni, jurnalisti, activisti pentru drepturile omului si experti in diverse domenii au vrut sa exploreze…

- Vladimir Putin e un batran senil, spune chiar un soldat de-ai sai intr-o convorbire telefonica interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Discuția intre militar și soția lui a avut loc dupa discursul rostit de liderul de la Kremlin la parada organizata de Ziua Victoriei la Moscova. Totodata,…

- Guvernul rus este curpins de un haos tot mai mare intrucat boala misterioasa a președintelui Vladimir Putin il face sa fie inconjurat permanent de medici și avand nevoie constanta de ingrijiri medicale, a declarat un fost spion britanic pentru publicația britanica conservatoare LBC.Christopher Steele,…

- Starea de sanatate a președntelui rus Vladimir Putin este subiect de discuții de mai mulți ani. In tot acest timp s-a scris ca e bolnav rau, ca nu ar mai avea mult de trait…etc. De cand cu razboiul din Ucraina se scrie ca acesta va fi inlaturat de la putere, pe motiv ca este grav […] The post Inregistrarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz spune, la celebrarea sfarșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca Putin nu va caștiga razboiul. Intr-un discurs televizat adresat națiunii duminica, cu ocazia aniversarii sfarșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, cancelarul german Olaf Scholz a asigurat Ucraina…

- Un sondaj comandat de la Kremlin și publicat vineri arata ca popularitatea lui Vladimir Putin și susținerea pentru acțiunile sale ar fi crescut in ultima saptamana, cu aproape un punct procentual. „La o intrebare directa despre increderea in acțiunile lui Vladimir Putin, 81,5% dintre respondenți au…

- Familia unui britanic care ar fi fost capturat de armata rusa in timp ce lupta in razboiul din Ucraina a descris imaginile cu acesta in captivitate drept “propaganda” și l-a implorat pe Vladimir Putin sa-l trateze cu umanitate, scrie The Guardian.

- Presedintele rus Vladimir Putin cere fortelor ucrainene care apara portul strategic Mariupol, asediat de saptamani de zile de catre trupele Moscovei, sa capituleze pentru a permite ajutarea civililor din oras, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…