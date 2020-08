Cât de bătrân este, de fapt, Joe Biden? La vârsta de 77 de ani, noua luni și zece zile, Joseph R. Biden Jr. este în viața de aproape o treime din întreaga istorie a Statelor Unite ca națiune independenta. Un fel de a privi lucrurile este ca Biden este destul de batrân. Însa un altul e ca Statele Unite sunt o țara destul de tânara, scrie Politico.



Biden ar fi în prima zi de mandat cu 78 de zile mai batrân decât Ronald Reagan în ultima. Cât de batrân este însa Biden? Mai batrân decât 94% decât toți americanii în viața și mai batrân… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

