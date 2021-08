Cat costa vigneta în Ungaria. Care sunt taxele de drum pe autostrăzi Persoanele care tranziteaza sau calatoresc in Ungaria trebuie sa plateasca vinieta. In caz contrar risca amenzi. Cat costa vigneta in Ungaria și care sunt taxele de drum pe autostrazi? Exista mai multe tipuri de viniete, clasificate in funcție de valabilitatea acestora: Cat costa vigneta in Ungaria . Care sunt taxele de drum pe autostrazi -10 zile -14,90 euro / 72,3 lei (vinieta este valabila de la data indicata și inca noua zile, pana in ziua 10, ora 23:59) -o luna – 18,80 euro / 91,18 lei -un an – 139,80 euro / 678 lei -un an (la nivel de județ) – 19,90 euro / 96,5 lei (este o vinieta valabila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

