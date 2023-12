Cât costă petrecerea de Revelion pe Valea Prahovei, în acest an Petrecerea minivacanței la munte de Revelion a inceput de sambata, cand traficul s-a aglomerat inca de la primele ore. In acest an, hotelierii s-au intrecut in oferte, iar tarifele au mers de la 2.000 lei/persoana, pana la 5.000 de lei/persoana pentru patru nopți de cazare. Pachetele turistice sunt pe masura bugetului pe care romanii și l-au alocat pentru acest sfarșit de an și includ cine festive de Revelion, petreceri cu muzica live, foc de artificii, tombole cu premii, dar și petrecere pentru copii. Singurul regret este ca lipsește zapada, in condițiile in care temperaturile sunt mai ridicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

