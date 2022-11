Cât costă bradul de Crăciun, anul acesta La Bistrița Nasaud, Ocolul silvic municipal a scos la vanzare primii brazi naturali pentru sarbatorile din acest an, la prețuri cuprinse intre 70 si 95 de lei. Oferta include și molizii argintii la ghiveci, care costa pana la aproximativ 140 de lei, in functie de dimensiuni. Brazii ornamentali sunt disponibili incepand cu aceasta saptamana la pepiniera de la Ocolul silvic și pot fi achizitionati pana in ajun de Craciun, in timpul zilelor lucratoare. La un preț de 70 de lei poate poate fi cumparat un brad comun cu inaltime intre 1,20 – 1,80 metri, dar și brazii argintii si brazii de Caucaz de pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși romani sunt interesați de aceasta varianta de a-și asigura un trai decent la batranețe.Cu banii la purtator și cu cateva proceduri birocratice de urmat, doritorii au șansa sa iși achiziționeze ani pe cartea de munca. Afla cat te poate costa sa iți cumperi vechime in munca in Romania anului…

- In secolul al XII-lea, Martin Luther a fost un pionier in utilizarea unor brazi de Craciun și in decorarea acestora. In prezent, oamenii folosesc mai multe tipuri de copaci in acest scop. Bradul, pinul, molidul, chiparosul și cedrul sunt tipuri populare de brazi de Craciun. Oamenilor le place sa decoreze…

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- Primii brazi de Craciun au aparut la vanzare, și inca la prețuri mult mai mari fața de anul trecut, cu aproape 45 de zile inainte de Sarbatori. La magazinul Dedeman, un brad normandian, specia Abies Nordmanniana, in ghiveci, cu inaltime cuprinsa intre 125 – 150 cm, diametru 24 cm, costa 145.99 lei.…

- Carnea de mangalița constituie noua atracție a romanilor pentru masa de Craciun, inclusiv pentru restaurante, chiar daca este mai scumpa. De sarbatori, producatorii anunța prețuri mai mari cu circa 10%. Clienții apreciaza carnea de mangalița, deoarece este mai sanatoasa decat alte produse din porc,…

- Bugetul pregatit de municipalitatea din Focșani pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou depașește suma de 110.000 de euro, de trei ori mai mult ca in anul 2021, cand s-au alocat doar 35.000 de euro.

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi și este timpul sa te gandești la bradul de Craciun. De ce? Pentru ca bradul este elementul central și cel mai spectaculos al intregului decor de iarna. Prin urmare, merita sa alegi cel mai frumos brad de Craciun care va fi cel mai bine prezentat intr-o camera data…

- Deși suntem abia la sfarșitul lunii septembrie, romanii pot decide inca de acum ce vor face de sarbatorile de iarna, asta pentru ca au aparut deja ofertele pentru Craciun sau Revelion. Intr-o stațiune cunoscuta din Romania, prețul pentru trei zile de vacanța, pentru o singura persoana, este de 3.400…