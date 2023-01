Cât câștigă un cerșetor în 2023. Unele sume depășesc salariul minim în România Cat caștiga un cerșetor in 2023. Unele sume depașesc salariul minim in Romania. Pe cerșetori ii cunoaștem foarte bine. Ii vedem pe strazi, in zonele centrale din București, dar și in alte mari orașe, ori in mijloacele de transport in comun. Cat ajunge sa caștige un cerșetor in 2023? Unele sume depașesc orice tip de imaginație. O serie de analize efectuate de catre polițiștii locali din București, in urma cu aproximativ doi ani de zile, aratau ca, din cerșetorie, se poate caștiga mult peste 1.000 de euro pe luna. Situația nu s-a schimbat, intre timp, ci din contra, sumele au crescut și posibil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani din București, aflat in vizita la bunici, in comuna Contesti, judetul Teleorman, a fost atacat de 6 caini comunitari in timp ce se deplasa pe un moped. Ulterior acesta a reusit sa se refugieze in curtea unei persoane. In urma evenimentului, copilul a fost ranit, fiind transportat…

- Sectorul administrat de primarul Ciprian Ciucu are cele mai multe zone in care cetațenii pot fi atacați oricand de caini fara stapan, dar și periferiile celorlalte sectoare raman un real pericol. Mai sunt doar cateva zile și se va implini o saptamana de la tragedia inregistrata in zona Lacului Morii…

- Consilierii generali ai PNL solicita demisia imediata a directorului Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) dupa ce sambata dimineața o femeie a murit pe malul Lacului Morii dupa ce ar fi fost mușcata de caini. „Sumele alocate anual pentru ASPA București din bugetul PMB sunt…

- Mii de bucureșteni au ieșit la plimbare astazi in parc, in prima zi din 2023, profitand de temperatura care a atins 15 grade. Mulți au povestit insa pentru Libertatea despre farmecul sarbatorilor cu zapada. Și climatologii spun ca pana la finalul secolului, pana și pe Valea Prahovei va mai fi doar o…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, aflat in stare de ebrietate, și-a dat foc pe o strada din Centrul Vechi al Bucureștiului. Omul a fost preluat de echipajele de salvatori și dus la spital pentru a primi ajutor. La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție…

- CARAS-SEVERIN – In ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc marti seara, s-a decis ca, pentru pensiile pe contributivitate, punctul de pensie sa creasca cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei! Totodata, anul viitor, pensionarii cu…

- Cadavrul unui tanar de origine asiatica a fost gasit, miercuri seara, intr-o ghena dintr-un complex studențesc, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Studenții, impreuna cu paznicii din zona, sunt cei care au anunțat autoritațile. Este vorba despre un tanar in varsta de 27 de ani, care a fost gasit mort…

- Cadavrul unui tanar de origine asiatica a fost gasit, miercuri seara, intr-o ghena dintr-un complex studențesc, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Studenții, impreuna cu paznicii din zona, sunt cei care au anunțat autoritațile. Este vorba despre un tanar in varsta de 27 de ani, care a fost gasit mort…