Atacantii Neymar si Mbappe sunt fotbaliștii cu cele mai mari salarii din Franța, conform unei liste publicate ”L’Equipe”, in care primele 11 locuri sunt ocupate doar de jucatori de la clubul Paris Saint-Germain. Potrivit estimarilor ziarului francez, Neymar are cel mai mare salariu brut, fara prime, de 3,06 milioane euro pe luna, urmat in topul […] The post Cat caștiga Neymar si Mbappe, cei mai bine platiti fotbalisti din Franta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .