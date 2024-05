Stiri pe aceeasi tema

- „Ziua Internaționala a Copilului”, 1 iunie, pica in acest an sambata, motiv pentru care in multe zone din țara va fi marcata prin mii de activitați și evenimente ce se vor organiza pe parcursul intregului weekend. Cele mai captivante dintre ele vor avea loc in București.

- Societatea de transport public București a pregatit și o surpriza speciala pentru micii bucureșteni: doritorii se vor putea putea plimba prin oraș cu un tramvai de epoca.Sambata, de Ziua Copilului, Depoul Dudești (pe Calea Dudești 184) iși deschide porțile pentru copii, parinți și bunici, anunța STB.…

- Depoul Dudești al STB iși deschide sambata, de Ziua Copilului, porțile pentru a oferi copiilor, parinților și bunicilor o experiența inedita in lumea fascinanta a vehiculelor de epoca.

- Liderul AUR, George Simion, impreuna cu candidatul partidului la Primaria Capitalei, Mihai Enache, au fost in vizita la depoul Dudești al Societații de Transport București și la autobazele din Floreasca și Vatra Luminoasa.Acolo, cei doi politicieni au discutat despre problemele pe care șoferii le au…

- Compania coreeana a caștigat contractul de producție și furnizare țevi de alimentare pentru Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Principalul constructor de centrale electrice din Coreea de Sud, Doosan Enerbility Co, a anunțat ca a caștigat un contract cu producatorul canadian de reactoare nucleare…

- Linia de autobuz 780 va fi reinfiintata in zilele de marti (9 aprilie), miercuri (10 aprilie) si joi (11 aprilie), pentru a asigura serviciul de transport public pe traseul Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda. Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunța ca autobuzele liniei 780 vor…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata de peste o ora pentru indepartarea unui copac de mari dimensiuni care prezinta pericol pentru tramvaie, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti pe pagina sa X (Twitter)."Linia 41 - blocata la capatul de linie Piata Presei. Cauza: indepartarea unui copac…

- Linia de tramvai 41 va fi suspendata temporar, sambata, 30.03.2024, anunța STB. Legatura intre cartierul Drumul Taberei și zona de Nord a Capitalei se va face cu autobuzele liniei naveta 641. Aceasta va funcționa pe traseul cuprins intre Piața Presei și Ghencea, a transmis Societatea de Transport București…