Protest al medicilor din ambulatoriu în faţa Guvernului Zeci de medici din ambulatoriile de specialitate au protestat vineri, 31 mai, in fata sediului Guvernului. Ei sunt nemultumiti de finantarea cabinetelor din policlinici si cer o solutie pentru cresterea valorii punctului in baza caruia se calculeaza decontarea serviciilor medicale din acest sector de activitate medicala. Citește și: Update. Barbatul mort la Valea Mare Pravaț […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

