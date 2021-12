Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) nu sunt valabile in anumite situații, aceasta din urma a reacționat și a emis un comunicat in care reafirma ca deciziile sale raman general obligatorii. Am scris, ieri, despre decizia bulversanta…

- Biblioteca Județeana „C Sturdza” din Bacau a fost gazda lansarii primului roman semnat de jurnalistul și poetul Sebastian Șufariu „Cazul Zapata. Umbra cartierului cu fantana”. Evenimentul a avut loc vineri, 17 decembrie, in cadrul primitor al instituției de cultura de pe Aleea Parcului, beneficiind…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat, astazi, contestațiile facute la decizia Tribunalului Caraș Severin de arestare a fostului deputat PSD Luminița Jivan, Maria Paulescu, cea care conducea Direcția de Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Caraș Severin, și a concubinului acesteia, Ionel Panfilescu.…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentința definitiva, in dosarul in care liderul interlop Lucian Boncu a fost trimis in judecata pentru ca a ucis o batrana in timp ce se afla la volan drogat. Femeia a murit la spital dupa ce a fost accidentata pe strada Muncitorilor din comuna Giroc, in timp…

- Noua organigrama ramane suspendata pana la judecarea fondului pe contencios administrativ, a anunțat, marți, consilierul local Radu Țoanca de la PSD. In vara, mai mulți angajați din Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Timisoara au contestat in instanța noua organigrama, Tribunalul Timiș le-a…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a respins, marti, recursul formulat de primarul Dominic Fritz si Consiliul Local Timisoara (CLT) impotriva sentintei Tribunalului Timis, care a dispus, in luna august, suspendarea noii organigrame promovate de edil fara dezbatere publica prealabila, care presupune desfiintarea…

- Postarea in permanența a unei mașini de pompieri in curtea Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, solicitata de conducerea spitalului ca masura de precauție, a durat doar o zi. Dupa ce inițial aprobase cererea managerului instituției medicale, ISU Timiș a concluzionat…

- Fostul director de la Piețe SA și ”fratele” de chefuri al liderului interlop Lucian Boncu, Ioan Nasleu, a pierdut și la Curtea de Apel Timișoara procesul intentat PRESSALERT.ro și editorului șef, jurnalistul Dragoș Boța. Cel care i-a fost consilier personal fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu,…