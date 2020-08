Stiri pe aceeasi tema

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, in varsta de 39 de ani, a fost ucis, saptamana trecuta, dupa ce a fost injunghiat intr-un conflict intre mai multe persoane, in Sectorul 6 al Capitalei. In urma mortii lui Emi Pian, Richard Emanuel Gheorghe, un tanar de 26 de ani, membru al clanului Rinu,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a trimis corpul de control al MAI la Poliția Capitalei. Totul dupa ce acolo, dupa moartea lui Emi Pian, interlop din clanul Duduianu, au izbucnit mai multe scandaluri. Șeful Direcției anti-mafia a trimis o scrisoare catre presa prin care acuza ca oamenii legii nu sunt…

- Emi Pian, interlopul ucis in urma cu cateva zile pe o strada din București, in cartierul Giulești, a avut o viața zbuciumata și din punct de vedere sentimental. Conform unor surse citate de Antena 3, Emi Pian, liderul clanului Duduianu din Capitala, a fost injunghiat in zona femurului, lovitura fiindu-i…

- Apar numeroase intrebari dupa moartea interlopului Emi Pian (Florin Mototolea), liderul temutului clan Duduianu. O descoperire recenta i-a pus pe apropiații acestuia pe ganduri și mulți cred acum ca a fost vorba despre un asasinat planuit.

- Ministrul de interne, despre tensiunile dintre clanuri Foto: Facebook.com/PolitiaRomana. Ministrul de interne, Marcel Vela, a anuntat astazi ca România este un stat sigur, iar cetatenii care respecta legea nu au de ce sa se teama. În schimb, cei care încalca legea vor suporta…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant, Victor Ponta i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca este ingrijorat dupa ce a aflat despre cazul mortii interlopului Emi Pian. "Dupa sanatate, a doua problema e siguranta. Vad ca interlopii se omoara ei intre ei. Am vazut si in Italia…

- Traian Basescu a comentat la Romania TV cazul mortii interpolului Florin Mototolea, poreclit "Emi Pian". "In momentul de fata, Ministerul de Interne este relativ dezarmat din punct de vedere al informatiilor. De ce? DGIPI a fost amputat si lasat sa aprinda lumanari la Ministerul de Interne.…