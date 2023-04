Stiri pe aceeasi tema

- Check Art Festival readuce in Timișoara statui vivante, mimi, bufoni, marionete gigant, dans, dar și multe alte numere incredibile executate de artiști din Serbia, Ungaria și Romania. In același timp, la Iulius Town are loc și Festivalul Mediteraneean, un eveniment dedicat fructelor de mare și dulciurilor…

- Vineri, 21 aprilie 2023, la Teatrul Național din Craiova, Naționalul timișorean va prezenta spectacolul HAMLET dupa William Shakespeare in cadrul evenimentului internațional „Poduri de teatru”. Organizatorii au ținut ca, in spiritul tematicii festivalului, sa construiasca un pod teatral catre Capitala…

- A doua ediție a celui mai mare festival multicultural din regiune, „Parcul Primaverii”, va avea loc la Muzeul Satului Banațean incepand din 24 aprilie, unde, timp de opt zile, va avea loc un bogat program artistic, cu numeroase activitați pentru copii și concerte pentru toate gusturile și varstele,…

- Festivitatea de deschidere e evenimentului Smart Diaspora 2023, la Opera Naționala Romana din Timișoara. Ceremonia de deschidere a Conferinței „Smart Diaspora 2023 – diaspora in invațamant superior, știința, inovare și antreprenoriat” a adus luni, 10 aprilie, pe scena...

- Vineri, oficial, Timișoara devine Capitala Culturala Europeana. Deschiderea evenimentelor are loc seara, iar cei mai mulți dintre artiști sunt deja in oras. Toata ziua au fost repetiții. Ramona Boroșovici de la TVR Timișoara ne spune programul urmatoarelor zile.

- Asociația „Doar Maine” și „kinema ikon” participa, impreuna cu Complexul Muzeal Arad in calitate de partener, la programul cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, cu mai multe proiecte care se vor desfașura de-a lungul intregului an. In 18 februarie, la sala Clio a muzeului va avea…

- Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta va fi gazda primei editii a forumului MERITO Dobrogea, ce se va desfasura sambata, 18 februarie 2023. Potrivit comunicatului transmis de MERITO, tema abordata va fi analogia ca proces de invatare predare, denumirea fiind "Punti didactice in gandirea creativa".…