- De dimineața, spațiul media este in fierbere iar subiectul principal este caștigatorul Oscarului din acest an, producția Everything Everywhere All Once. Parerile sunt imparțite: unii zic ca filmul este extraordinar, alții susțin ca n-au rezistat sa-l vada pana la final. Aceștia din urma poarta o revolta…

- Cea de-a 95-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat, pentru a treia oara, de actorul Jimmy Kimmel. Gala a fost transmisa in direct in Statele Unite de postul de televiziune ABC si a fost difuzata in peste 225 de tari si teritorii…

- „Everything Everywhere All Once”, producatori Daniel Kwan, Daniel Scheinert si Jonathan Wang, a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 95-a editie a Premiilor Academiei de duminica. Lungmetrajul „Everything Everywhere All at Once” a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminica seara,…

- Premiile Oscar, cele mai prestigioase distincții din industria cinematografica, sunt decernate in aceasta noapte in Los Angeles, la Dolby Theatre - cladirea emblematica de pe Hollywood Boulevard care gazduiește gala in fiecare an. Starurile vor pași pe covorul de gala incepand cu ora 3.00 ora Romaniei,…

- Categoria Cel mai bun film e ca un sertar de ciorapi colorați, unde gasești de toate, dar rar poți sa imperechezi sentimentele cu mintea sau arta cu mesajul. Premiile Oscar se decerneaza pe 12 martie (in noaptea de duminica spre luni, de la 2.00, ora Romaniei) și vor fi transmise live pe Voyo de la…

- Filmul ”Avatar: The Way of Water” a depașit din nou pelicula ”Titanic” și a reciștigat locul trei in lista filmelor cu cele mai mari incasari din istorie. Despre aceasta scrie DTF. Incasarile mondiale ale peliculei s-au ridicat la 2,2433 miliarde de dolari. Titanic, in același timp, a ciștigat 2,2428…