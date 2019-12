Castigator Vocea Romaniei 2019. Dragoş Moldovan şi-a revenit după două săptămâni de comă VIDEO CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Despre cantarețul de rock, cu o voce ieșita din comun, deja știe toata lumea. Cand spui Dragoș Moldovan, deja știi despre cine este vorba. Dar cata lume știe prin ce momente grele a trecut Dragoș, momente in urma carora a ramas desfigurat. CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Cine castiga premiul de 100.000 de euro. Voteaza aici favoritul! CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Cine castiga premiul de 100.000 de euro. Voteaza aici favoritul! Tudor Chirila i-a mulțumit lui Dragoș Moldovan pentru interpretarea din ultima semifinala, mai ales pentru cei care nu au reușit sa auda LIVE piesa cantata de Bon Jovi in concertul susținut la București, așa cum trebuia. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

