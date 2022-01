Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia incearca sa obtina in justitie suspendarea unei decizii emisa de Curtea de Conturi a Romaniei prin care au fost dispuse o serie de masuri pe care trebuie sa le duca la indeplinire ca urmare a auditului financiar din anul 2020.

- Administrația condusa de Dominic Fritz a ajuns sa aiba un dublu standard in tot mai multe probleme. Anul acesta, in centrul Timișoarei a fost instalat un brad artificial, motivația fiind, evident, una ecologica. ”Vom avea un brad de Craciun din lumini anul acesta și nu unul natural. Sa dobori un brad…

- Corul Asociației Tinerilor Basarabeni care reunește elevi și studenți din Republica Moldova ce studiaza la Brașov a colindat, astazi, in curtea interioara din Casa Casatoriilor, pentru angajații Primariei și primarul Allen Coliban. A fost prezent la eveniment și consulul onorific al Republicii Polone…

- Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Consiliul Local (CL) Craiova va aproba joi, in sedinta ordinara (ultima din 2021), executia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului, pe primele 11 luni ale anului. Potrivit acesteia, veniturile Craiovei, pana la data de 30 noiembrie, au fost in suma…

- Consilierii locali ai USR au solicitat astazi Primariei organizarea unei prezentari a Studiului de trafic realizat pentru cartierul Micalaca, inainte de a supune la vot soluțiile propuse. Masurile de acest tip afecteaza calitatea vieții aradenilor și au efecte pe termen lung. Studiul vizeaza, deocamdata,…

- Curtea de Conturi a examinat in cadrul ședinței online, Raportul auditului conformitații privind gestionarea patrimoniului public de catre Intreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) in anul 2020. Bugetul I.S. ASD se formeaza, in proporție de 97,4%, sau 83.756,8 mii lei, din subvențiile/transferurile…

- Nu sunt ”acoperiți”, ci poarta haina militara deoarece, asta este meseria lor de baza. In exclusivitate, va facem cunoștința cu ofițerii din muzica romaneasca! Pentru cativa artiști cuvantele ”ordine”, ”disciplina” si ”patritosm” au semnificatii adanci, asta si datorita scolilor cu pregatire militara…

- O greseala banala, a unor functionari neatenti si a unor sefi nevigilenti, ar putea lasa Iasul fara o investitie de aproape 20 milioane de euro. In varful pixului judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se afla 78,5 milioane lei care ar putea lua sau nu drumul Iasului. Suma reprezinta echivalentul…