Casele „inteligente” sunt sparte de hackeri. Viața privată, vândută pe darknet O „casa inteligenta” face viața mai confortabila. Dar daca nu este suficient de protejata, hackerii pot prelua controlul asupra dispozitivelor conectate la internet și pot spiona datele private ale proprietarului. Ceea ce deja se intampla. Riscul unei „smarthome” rezida tocmai din conectarea sistemelor din acea casa la Internet, ceea ce le expune la multe riscuri de securitate. […] The post Casele „inteligente” sunt sparte de hackeri. Viața privata, vanduta pe darknet first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

