- Compania vranceana Menarom va comercializa prin magazinele sale noua gama de electrocasnice romanești FRAM. Primul frigider romanesc este relansat in aceasta vara, parte a unei linii de produse electrocasnice oferite de compania Network One Distribution (NOD). Noile produse FRAM pot fi gasite in magazinul…

- Chiar daca apariția vaccinului a insemnat un pas inainte in batalia cu pandemia, virusul Sars-Cov-2 pare ca nu pleaca atat de rapid din viețile noastre. Noile tulpini - și aici vorbim in special de Delta - reușesc sa dea peste cap turismul și sa puna presiune pe țarile in care in mod normal romanii…

- Romanii ies mai bine daca isi cumpara o casa de vacanta in Turcia, Grecia sau Bulgaria decat in propria lor tara. In Turcia, de exemplu, locuintele sunt chiar si cu aproximativ 30.000 de euro mai ieftine decat la noi.

- 94 dintre unitatile administrativ teritoriale nu au un arhitect sef Constructiile pot fi autorizate pe baza Planului Urbanistic, implementat de arhitectul sef al localitatii Guvernul a deblocat printr o Ordonanta adoptata problema lipsei arhitectilor sefi Noile reglementari adoptate prevad extinderea…

- Unii romani aleg vacanțele exotice, alții cauta zone fara restricții. Un alt segment de public se orienteaza spre destinațiile care le ofera mai multe masuri de siguranța. Noile reguli internaționale de...

- In ultimele 48 de ore au aparut tot mai multe informații despre atentatul cu bomba de la Arad. In urma deflagrației omul de afaceri Ioan Crișan deceda. Ministrul de interne trimitea in aceeași zi o echipa de investigație specializata in astfel de situații. Noile rezultate ale anchetei au determinat…

- Partidele politice se adapteaza din mers realitatilor sociale, tinand seama in foarte mica masura de realitatile economice ale momentului. Mai degraba se poate spune ca partidele profita de situatia economica rea decat incearca sa contribuie la imbunatatirea economiei. Si nu este vorba doar de partidele…

- ASF a publicat noile tarife de referinta pentru asigurarile RCA. Documentul va fi actualizat peste 6 luni. Potrivit noului raport, cele mai mici prime de asigurare le vor plati soferii cu varste intre 41 si 50 de ani, cu masini cu motor sub 1200 cmc. Prima de asigurare de referinta pentru acesti soferi…