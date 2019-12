Case de politicieni atacate cu gunoaie. Ce a provocat furia mulțimii Zeci de protestatari antiguvernamentali din Liban au aruncat luni cu gunoi in casele unor politicieni din orasul-port Tripoli din nordul tarii, pentru a-si arata nemultumirea fata de ceea ce ei considera esecul celor care ii reprezinta in a-si face datoria, relateaza DPA, preluata de Agerpres.De la mijlocul lunii octombrie, marsuri ample au avut loc in numeroase orase din tara. Demonstrantii, care provin din diferite grupuri religioase, acuza clasa politica de coruptie si proasta administrare (foto).Demonstratiile au dus la demisia premierului Saad Hariri, lasand Libanul in haos economic si politic,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

