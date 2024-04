Israelul anunță o nouă fază a războiului cu Liban Armata israeliana a afirmat, duminica, 7 martie, ca a incheiat o ‘noua faza’ in pregatirea ‘razboiului’ la frontiera cu Libanul, unde schimburile de tiruri cu Hezbollah se intensifica. Intr-un comunicat publicat pe site-ul sau si intitulat ‘Pregatirea tranzitiei de la aparare la atac‘, armata afirma ca a ‘incheiat in ultimele zile o noua faza in […] The post Israelul anunța o noua faza a razboiului cu Liban first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana (IDF) spune ca și-a consolidat zona de aparare aeriana, chemand la baza trupele de rezerviști, informeaza Times of Israel. Masura vine dupa amenințarile Iranului de a raspunde la atacurile din Siria, in care a murit Mohammad Reza Zahedi, cel mai inalt oficial al IRGC din Siria,…

- Trupele israeliene au distrus in ultimele ore mai multe lansatoare de rachete in nordul Fasiei Gaza, de unde vineri au fost lansate mai multe rachete spre Israel, si si-au intensificat ofensiva in Khan Yunis, in sudul enclavei, unde luptele nu au incetat de trei luni, potrivit agentiei EFE, preluata…

- Cel putin doua raiduri israeliene simultane au lovit luni zona din jurul orasului libanez Baalbek, au declarat doua surse ale securitatii pentru agentia de presa Reuters - acesta fiind primul bombardament in estul Libanului, de la izbucnirea conflictului din Fasia Gaza, potrivit Rador Radio Romania.…

- Doi membri ai miscarii libaneze Hezbollah au fost ucisi duminica in urma unui atac israelian care a vizat un camion in Siria, in apropiere de granita cu Libanul, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Israelul a lansat sute de lovituri in Siria de la izbucnirea…

- Mai multe rachete israeliene au lovit miercuri cartierul Kafr Soussa din capitala siriana, Damasc, potrivit presei de stat siriene, scrie Reuters, citat de Rador Radio Romania. In aceasta zona se afla sediile mai multor agentii de securitate. Luna trecuta, lovituri israeliene au vizat un cartier…

- Armata israeliana afirma ca a lovit luni tinte in apropiere de Sidon, in sudul Libanului, transmite BBC, informeaza News.ro. Videoclipurile distribuite pe retelele de socializare au aratat explozii in orasul Ghaziyeh, la aproximativ 30 km de granita cu Israelul.Un purtator de cuvant al armatei…

- Armata israeliana „va intra in acțiune foarte curand” in nordul țarii, la frontiera cu Libanul, unde au loc schimburi de focuri zilnice cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, citat de AFP.Ministrul le-a spus soldaților staționați in apropierea graniței cu Gaza sau…

- Armata israeliana „va intra in actiune foarte curand” in nordul tarii, la granita cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, relateaza AFP, preluata de Agerpres.