Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul CUG din municipiu. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune. In urma impactului, autoturismul marca Dacia Sandero s-a rasturnat. La fata locului…

- Un sofer de 18 ani a rupt o teava de gaz din Botosani, rasturnandu-se cu autoturismul. Pompierii au intervenit contra-cronomentru pentru a evita producerea unei tragedii. In noaptea de luni spre marti (25/26 iulie), in judetul Botosani, a avut loc un accident rutier care putea duce la o tragedie. Incidentul…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul Mircea cel Batran. Un autoturism a acrosat o femeie in varsta, chiar pe trecerea de pietoni. Momentan nu se cunosc cauza producerii accidentului si…

- Cauzele care au dus la decesul femeii urmeaza sa fie stabilite, medicii luand in calcul hipertermia si sepsisul, a transmis Diana Cimpoesu, sef UPU-SMURD Iasi. O femeie din Iasi, in varsta de 40 de ani, a fost gasita de catre vecini in stare grava si a fost transportata la spital, unde medicii au stabilit…

- IMPACT… Un incident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in urma cu puține minute, pe DN 15D, la ieșire din muncipiul Vaslui, spre Negrești, in zona Cișmeaua Moldovencei. Din primele informații, se pare ca accidentul s-a produs in timpul unei manevre de depașire, rezultand o…

- Accident rutier grav in localitatea Harlau din judetul Iași unde un copil a fost calcat de o mașina. Autoritațile se indreapta spre locul impactului. Copilul, in varsta de 10 ani, ar fi incarcerat. Nu se cunoaste cat de grava este starea de sanatate a minorului. ”Un accident rutier s-a produs in localitatea…

- O femeie de 71 de ani s-a rasturnat cu masina pe care o conducea pe un bulevard din Pitesti. Femeia a ajuns la spital. Pensionara era soferita din luna martie a acestui an. Accidentul a avut loc vineri. Nu a existat vreun impact cu un alt autoturism si nu se stie de ce soferita nu […] Articolul O soferita…

- GRAV… Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate la un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Huși, drumul spre Valea Grecului, in zona nuimita Valea lui Ivan. In accident a fost implicat un autoturism in care se aflau patru persoane, un adult și trei…