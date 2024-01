Casca Vision Pro va fi lansată cu un bogat conţinut video Succesul viitoarei casti de „spatial computing” dezvoltate de Apple depinde, in parte, si de continutul la care aceasta va facilita accesul, iar producatorul arata ca este preocupat sa ofere acces la mult continut video. Cu putin timp inainte de lansarea acesteia pe piata, Apple a anuntat ca, din primul moment, clientii vor avea acces la 150 de filme 3D, plus mai multe servicii de streaming si competitii sportive. Printre acestea, vor fi disponibile pe noua casca Apple Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

