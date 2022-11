Casa Unirea vrea târguri și piețe volante în parcările hipermarketurilor Casa de Comerț Agroalimentar Unirea negociaza cu reprezentanții retailerilor pentru a le pune la dispoziție producatorilor spații din parcarile hipermarketurilor pentru organizarea de Targuri și piețe volante la sfarșitul saptamanii. La o luna de la reluarea activitații, Casa de Comerț Agroalimentar Unirea are incheiate contracte-cadru cu peste 50 cooperative și producatori agricoli care livreaza fructe și legume, dar și produse de bacanie. Acestea sunt livrate, la acest moment, in trei mari rețele de retail, urmand ca in scurt timp sa fie incheiate contracte cu alte doua mari lanțuri de magazine.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

