Casa lui Kevin din „Singur acasă”, disponibilă pe Airbnb (FOTO) Casa aventurilor personajului Kevin din „Singur acasa” este acum disponibila de inchiriat pe Airbnb. Fanii trebuie sa se grabeasca pentru a prinde oferta pentru ca locuința lui Kevin este disponibila o singura noapte. Oferta de inchiriat este valabila pentru o singura noapte iar licitația pornește de la un preț destul de accesibil. Casa emblematica cu trei etaje este disponibila pentru patru persoane și va putea fi inchiriata pe 12 decembrie, prin Airbnb. Compania a facut un anunț in care promite capcane din belșug, o intalnire cu o tarantula adevarata și cea mai buna pizza din Chicago. Oaspeții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

