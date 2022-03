Casa de Pensii cere BANII înapoi! Pensionarii care trebuie să îi returneze de urgență Vești proaste pentru acești pensionari. Casa de Pensii le cere banii inapoi, in urma unei erori. Este vorba despre Casa de Pensii Iași, care a verificat dosarele pensionarilor care au primit ajutoarele financiare in valoare de cel mult 1.600 de lei in luna ianuarie 2022. Astfel, 95 de persoane vor fi nevoite sa returneze 95.100 de lei. „Le-am facut debit pentru ca au incasat necuvenit, in ianuarie 2022, ajutorul financiar reglementat de OUG 132/2021. Suma totala ce trebuie returnata este de 95.100 de lei. Debitele sunt cuprinse intre 400 și 1.200 de lei”, a spus Maria Andronache, director al Casei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Casei de Pensii Iași au verificat dosarele pensionarilor care au primit ajutoarele financiare in valoare de maxim 1.600 de lei in luna ianuarie 2022. In urma verificarilor, au ajuns la concluzia ca o parte dintre aceștia sunt buni de plata pentru ca au primit banii necuvenit. Astfel, 95…

- Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, mamele din categoriile defavorizate vor primi tichete electronice in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuti.Tichete electronice in valoare de 2.000 de lei pentru mame. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in dezbatere publica un…

- UPDATE: ”Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de Urgenta (…) care vine sa propuna o noua masura de sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru a depasi dificultatile intampinate pentru asigurarea energiei termice in acest sezon de iarna 2021-2022. Este vorba despre faptul…

- COD RUTIER 2022: Sancțiuni aspre pentru șoferii care iși imprumuta mașinile altor persoane. Situațiile in care se aplica amenzile COD RUTIER 2022: Sancțiuni aspre pentru șoferii care iși imprumuta mașinile altor persoane. Situațiile in care se aplica amenzile Ordonanța de Urgența care aduce noi modificari…

- Echipele salvamont din țara au primit peste 100 de apeluri in ultimele 24 ore, prin care li se cerea intervenția de urgența. De asemenea, aceștia au salvat peste 120 de oameni. „In ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 104 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența…

- Romanii care nu și-au primit pensia in luna decembrie, pentru ca poștașii nu i-au gasit acasa, sunt indrumați sa mearga la Poșta pentru a iși ridica drepturile. Pensionarii trebuie sa ajunga la oficiul poștar de care aparțin pe data de 18.01.2022 pentru a ridicat intreaga suma aferenta lunii decembrie.…

- Antreprenorii romani ar putea in curand sa stabileasca mai usor legaturi cu oameni de afaceri din strainatate, cu ajutorul unei finantari de la bugetul de stat. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a lansat in consultare publica un proiect de Ordonanta de Urgenta privind derularea Programului…

- Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile care sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei nu vor fi supuse procesului de impozitare. Conform Codului fiscal, venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei din aceste venituri și, de la inceputul…