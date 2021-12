Volumul 2 al celui de-al cincilea sezon apare pe 3 decembrie 2021. Totuși, actorii anunța un nou sezon. Sezonul șase va fi disponibil pe Netflix in 2023, dar data nu este inca cunoscuta. The post Casa de Papel nu se termina! Un nou sezon va aparea in 2023 appeared first on Puterea.ro .